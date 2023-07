Apator powalczy na trudnych wyjazdach? To będzie kluczowe

Kiedy kibice For Nature Solutions KS Apatora przypominają sobie postawę toruńskich żużlowców podczas zawodów w Lublinie, Grudziądzu czy Krośnie, mogą lekko niepokoić się przed meczami we Wrocławiu i w Gorzowie. Trener Jan Ząbik po niedawnym spotkaniu z Fogo Unią Leszno wskazał jednak klucz do sukcesu na wyjeździe. Był to zresztą bardzo udany mecz dla Apatora. Przerwał przecież serię czterech porażek (wygrana 53:37).