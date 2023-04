Apator ma problem, a Unia nowego Sajfutdinowa!

Apator zaś jechał do Leszna po nadspodziewanie wysokiej porażce w Krośnie i generalnie w niezbyt ciekawej atmosferze. Menedżer Robert Sawina oddał się do dyspozycji zarządu klubu, ale ten nie chciał słyszeć o dymisji. Presja była wielka, bo jeśli Apator nie wygrałby z tak osłabioną Unią, to z kim miałby wygrać? Tym bardziej, że torunianie mają w składzie Emila Sajfutdinowa, który po pierwsze jest w świetnej formie, a po drugie tor w Lesznie zna, jak własną kieszeń. Wiele lat jeździł w Unii, przyczynił się do jej wielkich sukcesów.