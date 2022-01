Apator będzie miał problem? Jeszcze zatęsknią za Bajerskim

Jakub Czosnyka Żużel

Coraz więcej wskazuje na to, że Tomasz Bajerski nie będzie menedżerem eWinner Apatora Toruń. W klubie od dłuższego czasu nie ma zgodności co do oceny jego przydatności dla drużyny, dlatego stery nad zespołem przejmie najpewniej Krzysztof Gałandziuk. Przy jego nazwisku można postawić mały znak zapytania, bo w żużlu takiej roli samodzielnie jeszcze nie pełnił nigdy.

Zdjęcie Tomasz Bajerski / Marcin Kubiak / Flipper Jarosław Pabijan