Antyreklama gwiazdy. Zamknął sobie drzwi do hitowego transferu?

Vaculik to kapitan i lider gorzowian . Te dwie funkcje objął, gdy jego przyjaciel Bartosz Zmarzlik zamienił ebut.pl Stal na Orlen Oil Motor. W pierwszym sezonie Słowak znakomicie zastąpił Polaka (był czwartym zawodnikiem PGE Ekstraligi ze średnią biegową 2,274), więc wróciły pogłoski o lukratywnym kontrakcie w Lublinie. Miał dołączyć do Zmarzlika. Początek obecnych zmagań nie jest jednak już tak udany.

Transfery. PGE Ekstraliga. Motor Lublin odpuści sobie Vaculika?

- To będą dla nas ogromne dane do analizy. Był to mega ciężki mecz. Przyjechaliśmy do bardzo mocnego rywala i nie było łatwo. Dopiero na ostatni bieg coś znalazłem. Do tego temperatura jest, jaka jest. Niełatwo szuka się przełożeń na wyjeździe przy takiej temperaturze i takim przeciwnikom. Mecz tylko pokazał, jak PGE Ekstraliga jest mocna i jak mocny jest zespół z Lublina. Przed nami praca, żeby było lepiej - tłumaczył w pomeczowym wywiadzie dla Eleven Sports.