Ani słowa o wdzięczności i dumie. Mistrz świata zachował się jak Rosjanie

Rosjanie używali paszportów w tym samym celu

Czym natomiast różni się zachowania Jasona Doyle’a? Obywatelstwo Wielkiej Brytanii będzie mu potrzebne tylko dla celów związanych z bezproblemowym zamieszkaniem na wyspach, a także dla celów podróży na trasie Wielka Brytania - Australia. Kto wie, czy aby nie ułatwić sobie dodatkowo życia Australijczyk za chwilę nie rozpocznie nauki języka polskiego i zechce uzyskać nasz paszport. Wszak Wielka Brytania jest poza Unią Europejską, zatem polski paszport znacznie bardziej ułatwiłby mu podróżowanie - o ile Brytyjczycy wprowadzą dodatkowe obostrzenia co do odlotów i przylotów do kraju (na co się oczywiście obecnie nie zanosi).