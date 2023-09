Anglik w szoku. Tak go potraktował polski klub

Anglikiem zajął się prawdziwy cudotwórca

Sparta nie zostawiła jednak Wrighta samego z jego problemami. Nadal przebywa on w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym pod opieką najlepszych specjalistów. Zajmuje się nim profesor Paweł Rejchert, którego we wrocławskim klubie nazywają cudotwórcą.

Dzień po wypadku miał gości z klubu

Już na drugi dzień po wypadku u Wrighta byli trener Dariusz Śledź i kierownik drużyny Jakub Król, Wright bardzo ich zaskoczył. Znał oczywiście wynik meczu z Apatorem, wiedział, że Sparta wjechała do finału, ale pytał o szczegóły. Krótka rozmowa ze sztabem pokazała, że Wright po kilku dniach spędzonych we wrocławskim klubie bardzo się do Sparty zbliżył. To wystarczyło, żeby zaczął się utożsamiać z drużyną. Bardzo chwyciło go za serce to, że cały stadion krzyczał "Charles Wright".