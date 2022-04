Anglicy dali im szlaban. Faworyt ma problem

Jeżeli ktoś wciąż myśli, że brytyjski żużel w wydaniu ligowym pomimo braku wielkich gwiazd nic nie znaczy, powinien z uwagą przyjrzeć się awizowanemu składowi Metalika Recycling Kolejarza na sobotni mecz z Texom Stalą Rzeszów. Gospodarze do zmagań przystąpią osłabieni brakiem duetu Masters-Pickering. Okazało się, iż akurat potrzebuje ich pierwszoligowy zespół z Anglii, który nawet zagroził zawieszeniem Australijczyków, gdyby ci wybrali jednak Polskę. Sytuację postara się wykorzystać Texom Stal. Goście do Rawicza zawitają w najsilniejszym zestawieniu i przy dobrych wiatrach mogą powalczyć o meczowy triumf.

Awizowane składy na mecz Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - Texom Stal Rzeszów:

Texom Stal Rzeszów: 1. Hubert Łęgowik, 2. Paweł Miesiąc, 3. Kevin Woelbert, 4. Eduard Krcmar, 5. Dawid Lampart, 6. Gustav Grahn, 7. Mateusz Majcher

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz: 9. Daniel Kaczmarek, 10. Damian Baliński, 11. Nick Skorja, 12. Ryan Douglas, 13. Damian Dróżdż, 14. ?, 15. Wiktor Przyjemski

Początek meczu w sobotę 16 kwietnia o godzinie 14:00. Transmisja w Canal+ Sport 5.

W niedzielę drugoligowi kibice będą pasjonować się jedynie starciem w Daugavpils pomiędzy miejscowym Optibet Lokomotivem a Unią Tarnów. Obie drużyny wbrew pozorom mogą zafundować nam kawał świetnego widowiska. Gospodarze marzą bowiem o jak najszybszym powrocie na zaplecze PGE Ekstraligi, a nieco niżej notowani przyjezdni są w gazie po niespodziewanym zwycięstwie nad naszpikowanym gwiazdami SpecHouse PSŻ-em.

Awizowane składy na mecz Lokomotiv Daugavpils - Unia Tarnów:

Unia Tarnów: 1. Oskar Bober, 2. Patryk Rolnicki, 3. Troy Batchelor, 4. Tero Aarnio, 5. Peter Ljung, 6. Mateusz Gzyl, 7. Piotr Świercz

Optibet Lokomotiv Daugavpils: 9. Jewgienij Kostygow, 10. Kjastas Puodżuks, 11. Rene Bach, 12. Adam Ellis, 13. Nick Morris, 14. Ricards Ansviesulis, 15. Ernest Matjuszonoks

Początek meczu w niedzielę 17 kwietnia o godzinie 14:00.

Drugoligowe zmagania zakończymy starciem Dawida z Goliatem, a mianowicie pojedynkiem SpecHouse PSŻ-u z powracającą na ligową mapę Polski Budmax-Stal Polonią Piła. Zdecydowanym faworytem do zgarnięcia dwóch "oczek" do tabeli są tutaj rzecz jasna gospodarze i inny wynik niż co najmniej dwudziestopunktowe zwycięstwo uznamy jako nie lada sensację. Podopiecznych Tomasza Bajerskiego nie trzeba nawet jakoś specjalnie motywować, bo każdy z zawodników chce jak najszybciej zmazać plamę po kiepskim występie w Tarnowie.

Awizowane składy na mecz SpecHouse PSŻ Poznań - Budmax-Stal Polonia Piła:

Budmax-Stal Polonia Piła: 1. Tomas Jonasson, 2. Broc Nicol, 3. Lars Skupień, 4. Marcin Jędrzejewski, 5. Max Dilger, 6. Ben Ernst, 7. Mateusz Panicz

SpecHouse PSŻ Poznań: 9. Kacper Gomólski, 10. Rune Holta, 11. Robert Chmiel, 12. Kevin Fajfer, 13. Jonas Seifert-Salk, 14. Francis Gusts, 15. Olivier Buszkiewicz

Początek meczu w poniedziałek 18 kwietnia o godzinie 15:00.