Amerykanin podbije Polskę?! To chce zrobić

Manzares liczy na angaż w Polsce

To nie koniec ambitnych planów Amerykanina. Gino Manzares dąży do tego, by mieć stałą bazę sprzętową na wysokim poziomie w Europie. Ponadto już zaczął poszukiwania klubu w Polsce. Jest co prawda późno na takie poszukiwania, ale niewykluczone, że jakiś klub z drugiej ligi skusi się na zakontraktowanie Manzaresa, który w przeszłości udowodnił już, że posiada umiejętności do jazdy na żużlu i potrafi być skuteczny.