Amerykanie zakpili sobie z kibiców. Polski talent też się nie popisał

Nic dziwnego, że żużel w Stanach jest w opłakanym stanie, a Discovery ma problem z tym, żeby zrobić tam rundę Grand Prix. Na mecz Team USA - The World Stars nie doleciała żadna gwiazda światowego formatu. Miał wystąpić Daniel Bewley, ale w związku z tym, że impreza odbyła się tydzień później, niż planowano, to musiał się wycofać. Obowiązki w Betard Sparcie Wrocław wezwały go do Europy.