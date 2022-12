Amerykanie myślą o przyszłości. Wyznaczyli ambitny cel

Problem ocieplania się klimatu jest traktowany coraz bardziej poważnie. Na tę kwestię nie pozostają ślepi również organizatorzy wydarzeń sportowych. Discovery Sports Events, promotor żużlowych mistrzostw świata, dołączył do grona firm, które wyznaczyły dla siebie cele klimatyczne. Są one bardzo ambitne – żużlowe mistrzostwa świata mają emitować 50% mniej zanieczyszczeń do 2030 roku, a do 2040 roku mają być neutralne klimatycznie.