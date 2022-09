Discovery płaci żużlowcom więcej

Wzrost wartości i taryfikator nagród w sezonie 2022 (1 USD - 1 EUR - 4,72 PLN):

Zmarzlik już zarobił więcej, niż w całym sezonie 2021

Do końca tegorocznych zmagań pozostała jeszcze jedna runda, jednak już teraz niektórzy zawodnicy zarobili więcej, niż w całym zeszłorocznym cyklu - a przecież rund było nie dziesięć, tylko jedenaście. Dla porównania, w dziewięciu rozegranych do tej pory turniejach Bartosz Zmarzlik zarobił niespełna 108 tysięcy euro. W całym poprzednim sezonie zarobił w Grand Prix 102 tysiące euro. Różnica jest wyraźna.

Inna sprawa, że dysproporcja w zarobkach jest wprost proporcjonalna do dysproporcji na torze. Zmarzlik to jedyny zawodnik, który zarobił ponad pół miliona złotych. Drugi Leon Madsen zarobił w cyklu Grand Prix "jedynie" 380 tysięcy złotych. Co ciekawe, choć trzeci w klasyfikacji generalnej jest Patryk Dudek, to pod kątem zarobków na najniższym stopniu podium stoi Daniel Bewley. Ma to związek z tym, że najlepiej wynagradzani są zwycięzcy i zawodnicy stojący na podium. Bewley wygrał w tym roku dwie rundy, a Dudek tylko jedną.