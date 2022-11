Ambicja nie zawsze popłaca. Oni marnie skończą?

Przed rokiem znalazło się również czterech takich śmiałków: Frederik Jakobsen, Patrick Hansen, David Bellego i Wadim Tarasienko. Ostatni z nich nie wystartował w rozgrywkach ligowych ze względu na sankcje wobec rosyjskich żużlowców związane z wojną w Ukrainie. Pozostała czwórka poradziła sobie z różnym skutkiem. Dość powiedzieć, że w przyszłym roku w PGE Ekstralidze będzie startował tylko jeden z tego grona - Frederik Jakobsen.

Początek sezonu był dla Duńczyka bardzo trudny. W pierwszych meczach jego zdobycz z bonusami nie przekraczała bariery ośmiu punktów. Pełnię swoich możliwości zaczął pokazywać dopiero w czerwcu. W siódmej rundzie, w domowym meczu przeciwko leszczyńskiej Unii, przy jego nazwisku zapisaliśmy z bonusami dwanaście punktów. Dalej szło mu równie dobrze. Na tyle dobrze, że GKM zdecydował się przedłużyć z nim współpracę.

Tak samo dobrze nie układało się pozostałym zawodnikom, którzy zdecydowali się wejść na wyższy poziom. Patrick Hansen był drugim najsłabszym seniorem w całej PGE Ekstralidze. Został sklasyfikowany na 42. Miejscu na liście najskuteczniejszych zawodników najlepszej żużlowej ligi świata. Los okazał się trochę bardziej łaskawy dla Davida Bellego. Francuz ze średnią 1,487 pkt./bieg był 34. Najlepszym zawodnikiem PGE Ekstraligi. To nie wystarczyło jednak by zadomowić się w elicie na dłużej.

Tylko Fricke zostanie w PGE Ekstralidze?

Na dziś wydaje się, że podobny los może spotkać tych zawodników, którzy zamieniają eWinner 1. Ligę na PGE Ekstraligę w przyszłym sezonie. Oskar Fajfer jeździł już w przeszłości w elicie, ale było to za czasów juniorskich. W ostatnich latach w Gnieźnie mocno się rozwinął, rozwiązał swój największy problem w postaci słabej jazdy na wyjazdach, ale choć był liderem Startu, to trudno było nazwać go jednym z najlepszych zawodników w lidze. Przykład? W zeszłym roku był 13. Najlepszym żużlowcem ligi.

Podobnie ma się sytuacja z Mateuszem Szczepaniakiem i Grzegorzem Zengotą. W lepszej sytuacji zdaje się być ten drugi, bo wraca do bliskiemu jego sercu Leszna, do środowiska które zna i lubi. Pytanie jednak, czy dobre samopoczucie w klubie wystarczy do osiągania dobrych wyników. W ostatnim sezonie było z tym w Rybniku różnie - 17. miejsce na liście najskuteczniejszych zawodników eWinner 1. Ligi jest tego najlepszym dowodem.

W dużo gorszej sytuacji jest Mateusz Szczepaniak. Nowy zawodnik GKM-u Grudziądz jeździł w minionym sezonie mniej więcej na poziomie Zengoty. Różnica pomiędzy nimi jest jednak taka, że trafił do klubu, w którym na starcie ma ciężej, bo nie ma pewnego miejsca w składzie. Wydawało się, że będzie je miał, jednak transfer last minute Gleba Czugunowa zniweczył plany wychowanka ostrowskiego klubu.