Kłopoty z mikrofonem. Kapitan chciał powiedzieć coś ważnego

Patrick Hansen przy okazji ćwierćfinałowego meczu ROW-u Rybnik z Arged Malesą Ostrów wziął do ręki mikrofon. Chciał powiedzieć coś ważnego kibicom ROW-u, ale urządzenie odmówiło posłuszeństwa. Poirytowany spiker zabrał zawodnikowi mikrofon i powiedział, że Hansen przedłuża kontrakt z rybnickim klubem o 2 lata. Stadion oszalał z radości, bo choć Duńczyk wcześniej dawał do zrozumienia, że zostanie, to jednak czekano na taką deklarację, która przesądzi sprawę.