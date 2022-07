Ależ pech mistrza świata! Taki numer mu wycięli

To miało być wielkie święto żużla w Esbjergu. Pod koniec lipca to właśnie tam miała zostać wyłoniona najlepsza żużlowa ekipa globu. Już teraz jednak wiemy, że zawody rozegrane zostaną w kolebce duńskiego żużla, czyli Vojens. Kibicom ten obiekt jest doskonale znany, bo rozgrywa się tam turnieje GP, a tamtejszy tor wielokrotnie dostarczał biało-czerwonym ogromnych emocji. Zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Woffinden może pluć sobie w brodę

Na marne za to nie pójdą pieniądze, które kibice wydali na bilety. Organizatorzy poinformowali, że - co było do przewidzenia - wejściówki zachowują ważność. Podobnie, jak harmonogram zmagań. Środa i czwartek to półfinały SoN. W piątek powalczą juniorzy, a w sobotę finał zmagań seniorów i wówczas poznamy też medalistów. Co jasne, jednymi z głównych faworytów są Polacy. Na razie nie wiemy, kto pojedzie w duecie z Bartoszem Zmarzlikiem.