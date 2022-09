Alert menedżera. Komisarz toru uciekł przed Wilkami?

Pocałowali klamkę

Menedżer drużyny Michał Finfa w nagraniu dla oficjalnego profilu klubu na Facebooku rzucał między wierszami, że zadziałano zbyt pochopnie i z ostateczną decyzją można było się wstrzymać. - Byliśmy w Zielonej Górze już w sobotę o godz. 14, kiedy opady deszczu ustawały. Patrzyliśmy na tor i nie był on w jakimś fatalnym stanie. O 17:30 zapadła decyzja o odwołaniu meczu. Świeci słońce, nawierzchnia się przesusza, ale dostaliśmy informację, że w niedzielę rano mają wystąpić małe opady, a zawody zaplanowano na 16 - mówił zdziwiony.

Telefon o odwołaniu meczu krośnianie dostali ok. godz. 17, a chwilę potem byli już na stadionie, żeby na własne oczy zobaczyć jak wygląda nawierzchnia przy W69. - Zastaliśmy tam komisarza. Chcieliśmy z nim porozmawiać, ale niestety nie udało się. Pan komisarz opuścił obiekt. Nie było nawet okazji do dyskusji, czy wymiany zdań. Każdy może sobie, to skomentować na swój w sposób, ja niestety nie mogę wyrazić swojej opinii - wyjaśniał Finfa.