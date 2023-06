- Kładziecie pięćdziesiąt tysięcy złotych więcej na stół i idę do was - tak plus minus miał powiedzieć Przemysław Pawlicki, gdy negocjował z Cellfast Wilkami Krosno kontrakt na sezon 2023. Działacze beniaminka PGE Ekstraligi wybrali jednak Krzysztofa Kasprzaka i teraz mogą pluć sobie w brodę.