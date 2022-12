Ale szał! Kolejki jak na promocji wigilijnego karpia

Karnetowe szaleństwo w Krośnie. Pierwszego grudnia ruszyła dystrybucja całorocznych wejściówek na mecze beniaminka PGE Ekstraligi - Cellfast Wilków, a już na następny dzień większość sektorów była wyprzedana. Prezes klubu - Grzegorz Leśniak może zacierać ręce, bo wygląda na to, że każdy domowy mecz ekipy z Podkarpacia będzie oglądał komplet publiczności, a to oznacza solidny zastrzyk gotówki do klubowego budżetu.