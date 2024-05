Alarm w polskim klubie. Znów przechytrzą rywali, transfer na horyzoncie

Dimitri Berge doznał urazu barku po ostrym ataku Brady'ego Kurtza. Absencja Francuza może potrwać nawet trzy miesiące, co oznacza, że wróci dopiero na fazę play-off. Cellfast Wilki straciły w ten sposób swojego lidera, a zespół potrzebuje cennych punktów, żeby trafić na korzystnego rywala w ćwierćfinale.

Gwiazda drużyny poniżej oczekiwań. To kolejna taka wpadka

Do tej pory Vaclav Milik miewał wpadki w meczach wyjazdowych, ale domowe spotkania kończył z dwucyfrówką. Czech był drugim mocnym punktem drużyny po Berge, na którym opierała się siła całego zespołu. Mecz w Krośnie z Arged Malesą pokazał jednak, że Milik ma duże kłopoty sprzętowe. Nie wygrywał startów, był wolny, dobre wyścigi przeplatał bardzo słabymi, lecz warto zaznaczyć, że pokonywał niżej notowanych seniorów rywala.

Ponownie spore problemy na domowym obiekcie przechodził także Norbert Krakowiak. Polak dużo sobie obiecywał po tym sezonie, mówił głośno o powrocie do Ekstraligi. Na wyjazdach prezentuje się solidnie, ale trzeci kolejny mecz w Krośnie uwydatnił jego mankamenty. Frustrację Krakowiaka obecnym stanem rzeczy pokazał nawet wypadek w drugim biegu, kiedy zupełnie bez żadnej kalkulacji próbował wypchnąć Frederika Jakobsena. W konsekwencji to on zapoznał się z nawierzchnią i został wykluczony.