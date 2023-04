Akcja ratunkowa. Tak stawiają gwiazdę na nogi

Max Fricke dołączył do ZOOleszcz GKM-u Grudziądz i miał być jedną z kluczowych postaci tej drużyny. Brakującym elementem, który sprawi, że zespół powalczy o coś więcej niż tylko utrzymanie. Tymczasem pierwsze trzy spotkania tego sezonu przyniosły bolesną weryfikację. Australijczyk jedzie co najwyżej przeciętnie, a mówiąc dosadniej rozczarowuje.

Co się dzieje z Maxem Fricke?

GKM w Krośnie pojedzie o życie

Słaba dyspozycja Fricke'a spotkała się z olbrzymią krytyką, dlatego trudno się dziwić, że żużlowiec wziął się ostro do roboty i stara się wyjść z kryzysu. Tym bardziej, że jego drużynę już w niedzielę czeka mecz o coś więcej niż tylko dwa punkty. GKM jedzie do Krosna, czyli do bezpośredniego rywala w kontekście walki o utrzymanie. Jeśli grudziądzanie przegrają, to bardzo mocno skomplikują sobie sytuację w tabeli. Tym bardziej, że terminarz w kolejnych tygodniach nie będzie ich rozpieszczał. A punktów GKM potrzebuje niczym ryba w wodzie.