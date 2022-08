Afera transferowa. Zawodnicy i prezesi sami sobie winni

Krzysztof Cegielski: Niestety wielkich zaskoczeń w tym sezonie nie ma. Kto miał awansować do play-offów, to awansował. Zgodnie z przewidywaniami z ligi spadła najsłabsza drużyna, czyli Ostrovia Ostrów Wielkopolski, a na siódmym miejscu znalazł się GKM Grudziądz. Chociaż ja przewidywałem, że GKM zdoła jednak awansować do najlepszej szóstki. Być może udałoby się to, gdyby przez większą część sezonu mógł jechać Nicki Pedersen i gdyby tej drużyny nie nękały kontuzje. Pozostałych zespołów los też jednak nie oszczędzał, więc to nie jest żadne wytłumaczenie.