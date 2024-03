Afera na całego. Mocne zarzuty w kierunku wicemistrza świata

Sparing Start Gniezno - Wybrzeże Gdańsk nie doszedł do skutku

W niedzielę również nie doszło do ścigania. Miejscowi kibice na stadionie byli wściekli, dlatego żużlowcy Startu wyjechali na tor, aby potrenować. Najpierw pojedynczo, dopiero pod koniec zajęć zawodnicy wyjechali w parach. Na portalu sportowegniezno.pl trener Startu - Tomasz Fajfer zdradził, że najbardziej to Krzysztof Kasprzak nie chciał wyjeżdżać na tor. Miał na myśli również innych żużlowców Wybrzeża, jednak kolejnych nazwisk już nie podał.



Zapytaliśmy przedstawicieli Wybrzeża o stanowisko klubu. Usłyszeliśmy, że cały zespół (z wyjątkiem nieobecnego Nielsa K. Iversena) przeszedł się po torze, każdy zawodnik mógł wyrazić swoją opinię, menedżer Eryk Jóźwiak zapytał wszystkich o zdanie, a następnie udał się na obchód toru z sędzią i przedstawicielem Startu. To nie Krzysztof Kasprzak samodzielnie podjął decyzję, że tor nie nadaje się do jazdy, tylko jednogłośnie zrobiła to cała drużyna.



W Gdańsku podkreślają, że drużyny są obecnie na innym etapie przygotowań do sezonu. Start odbył już kilka treningów i w najbliższy weekend ma zainaugurować sezon Krajowej Ligi Żużlowej u siebie z Unią Tarnów. Właśnie dlatego gnieźnianie mieli większe parcie na jazdę. Wybrzeże po jednym spokojnym treningu nie chciało się ryzykować jazdy na nie do końca bezpiecznym torze.