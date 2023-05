Absurdalne wykluczenie. Co widział sędzia Słupski? [FELIETON]

"Królestwa" dybią na Zmarzlika

W Gorican zrobił pierwszy krok bardzo po swojemu: na początku przeżywał męczarnie, ciułał punkty, złapał nawet taśmę, chyba pierwszy raz pod ponad 2000 startów w turniejach GP. Słowem, dał nadzieje konkurentom, że tym razem jest naprawdę do objechania. Przecież do półfinałów wszedł dopiero z piątym wynikiem. Gdyby zmieniono nagle zasady rozgrywania IMŚ i do wielkiego finału awansowałaby czwórka, ale nie na podstawie rezultatów półfinałów, lecz punktów uzbieranych w fazie zasadniczej, Bartosza by w nim nie było.