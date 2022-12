Absurdalne słowa zawodnika. Wystawił się na śmieszność

Jason Doyle był jednym z głównych bohaterów minionego okienka transferowego. Żużlowiec „za pięć dwunasta” postanowił zmienić zdanie i zamiast pozostać w leszczyńskiej Unii, przeniósł się do beniaminka PGE Ekstraligi, drużyny Cellfast Wilków Krosno. – To najważniejsza sprawa dla nas, zawodników. Nie chodzi o to, żeby mieć więcej pieniędzy, chodzi o to, żeby być dobrze traktowanym – powiedział Doyle, który zamienił Leszno na Krosno właśnie przez wyższe stawki w kontrakcie.