A jednak powrót wielkiego trenera do Unii Tarnów jest możliwy

Dariusz Ostafiński Żużel

Jeśli Grupa Azoty zdecyduje się wyłożyć kasę i podpisze z trenerem Markiem Cieślakiem kontrakt wizerunkowy, to jest szansa, że pomoże on Unii Tarnów w walce o powrót do eWinner 1. Ligi.

