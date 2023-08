77-latek dokonał niemożliwego. Ten wyczyn traktowano jak cud

Każdemu 77-latkowi życzymy takiej formy i pasji. Mimo zaawansowanego wieku legenda toruńskiego sportu żużlowego – Jan Ząbik ani myśli wybierać się na emeryturę. Co więcej, wciąż się rozwija, co potwierdza przejęcie sterów nad zespołem For Nature Solutions KS Apatora Toruń. Z drużyną odniósł już pierwszy sukces – awansował do półfinału PGE Ekstraligi, choć torunianie byli spisywani na porażkę.