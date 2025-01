7-krotny mistrz Polski zgłosił się do ministra sportu. Biznesmen chce pomocy finansowej od rządu

Grand Prix znów może zagościć na legendarnym obiekcie w Polsce

- Dzisiaj, gdybyśmy mieli pierwszy łuk, to wystąpilibyśmy do FIM, aby Grand Prix odbyło się w Bydgoszczy. Zainteresowanie jest kolosalne. Są same korzyści do wznowienia organizacji cyklu w Bydgoszczy. Mam zapewnienie, że gdybyśmy mieli trybunę na pierwszym łuku, to możemy się zgłaszać do organizacji Grand Prix - mówił na spotkaniu radnych prezes Jerzy Kanclerz, cyt. metropoliabydgoska.pl.