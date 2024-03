7-krotny mistrz Polski w opałach. To się skończy spadkiem?

Enea Falubaz Zielona Góra pewnie wygrał pierwszoligowe rozgrywki i awansował z powrotem do PGE Ekstraligi. Klub musiał jednak wykonać remont, bo liczba boksów w ich parku maszyn nie spełniała nowego regulaminu. W związku z tym rozpoczęto przetarg na budowę nowego parku maszyn, a co za tym idzie nowego sektora gości, który został wyburzony i przesunięty w stronę wirażu. Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 6,5 miliona złotych.

Ciężki sprzęt wciąż na torze. Pokrzyżuje im to plany?

To jednak może być niemożliwe. Zgodnie z nowym regulaminem banda zostanie podniesiona o 30 centymetrów, więc trzeba będzie wymienić słupki i ogrodzenie. W najlepszym wypadku żużlowcy Enea Falubazu wyjadą na swój własny tor pod koniec marca. Tu jednak trzeba mieć na względzie, że pogoda okaże się łaskawa. W tym okresie jest bowiem bardzo kapryśna. - Co by się nie działo z naszym stadionem i tak planujemy treningi za granicą. Mamy zarezerwowany owal w Krsko od 7 do 10 marca - uspokaja.