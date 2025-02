7-krotny mistrz Polski w grze o wielkie pieniądze. Chodzi nawet o 8 milionów złotych

W pewnym momencie wydawało się, że FOGO Unia Leszno będzie pewniakiem do awansu. Abramczyk Polonia Bydgoszcz wykorzystała jednak problemy finansowe ebut.pl Stali Gorzów, wyciągając Szymona Woźniaka. Ten ruch i pozostałe transfery spowodowały, że siły rażenia obu klubów się wyrównały, a być może i Polonia stała się silniejsza od rywali.

Fascynujące zgrupowanie. Gotowali... ryby

Bydgoska Polonia ma swoje zgrupowanie w Cukrowni Żnin. Bieganie, piłka nożna, siatkówka, gokarty czy wspólne gotowanie ryb - tak wygląda aklimatyzacja żużlowców klubu. Zabrakło jedynie Toma Brennana, który w tym samym czasie był z reprezentacją Wielkiej Brytanii w USA. Okazało się, że najlepiej gotuje Aleksandr Łoktajew, który chodził do szkoły kucharskiej. - Zgrupowanie przebiega naprawdę fajnie. Atmosfera jest dobra, chłopcy się fajnie dogadują, co było widać na prezentacji drużyny, a teraz przez te kilka dni znaleźliśmy tego potwierdzenie. Drużyna jest coraz bardziej zgrania - mówi Bajerski w mediach społecznościowych, głównego sponsora klubu Abramczyk.

Rzucają wyzwanie. Czy wywalczą awans?

Nie da się ukryć, że stawka jest ogromna. Nowy kontrakt telewizyjny ma przynieść 71,5 mln złotych rocznie na konto najlepszej żużlowej ligi świata. Obecnie rocznie otrzymywano 60,5 mln złotych. Wobec tego, można oczekiwać, że kluby otrzymają więcej pieniędzy niż obecnie. To ma być około 8 milionów dla każdej drużyny za sezon spędzony w PGE Ekstralidze , więc jest o co walczyć. Nic dziwnego, że Polonia zbroi się na najważniejszą walkę o awans w ostatnich latach.

- To jest duży krok do tego, o co będziemy walczyć w tym roku. Wszyscy wiedzą jaki jest cel, nie ma potrzeby im tego przypominać. Mieliśmy spotkanie z głównym sponsorem, firmą Abramczyk. Bez owijania w bawełnę, jedziemy o awans - podsumował menedżer.