7-krotny mistrz Polski ogłasza. Kluby ruszą na transferowe łowy

30 marca sezon żużlowy rozpocznie się na dobre. To właśnie tego dnia prezes Abramczyk Polonii Jerzy Kanclerz zorganizuje Kryterium Asów w Bydgoszczy. Na starcie pojawi się śmietanka najlepszych zawodników z Bartoszem Zmarzlikiem i Artiomem Łagutą na czele. - Właśnie na takich zawodach kupiłem dwóch mistrzów świata - mówi Leszek Tillinger, były działacz Polonii. Będzie to pierwsza okazja do podjęcia rozmów z największymi gwiazdami. Zwłaszcza że kilku zawodnikom z tego grona kończą się w tym roku kontrakty.