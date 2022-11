49-letni weteran. Kot w worku czy wciąż dobra opcja?

Holta znów zrobi swój słynny trik, czyli poczeka do wiosny, by wtedy złapać dobry kontrakt. On wie, że po kilku kolejkach ktoś na pewno będzie w potrzebie. Holta już nic nie musi, bo swoje na żużlu zrobił. I zarobił. Dla niego pieniądze zawsze były priorytetem i to się nie zmieniło. Dlatego nie szukał na siłę klubu w tym okienku transferowym. Spokojnie przygotuje się własnym tokiem, a wiosną będzie jednym z najlepszych do wzięcia.