47-latek liczył na ten transfer. Wolą młodszego

Polały się łzy. "Złote dziecko" z płaczem opuszcza swój klub Gapiński miał otrzymać propozycję pracy jako trener. 41-letni żużlowiec - mimo bardzo poważnej kontuzji - wciąż czuje się na siłach i chce kontynuować karierę. Kiedy usłyszał, że w Łodzi może czekać go walka o skład, to postanowił rozejrzeć się za innym klubem. S krzydlewski po prostu chciał, aby Gapiński był trenerem i tylko trenerem. Twarzą tego projektu miał być właśnie Walasek , z którym w sezonie 2021 Gapiński poprowadził Arged Malesę do PGE Ekstraligi. Obaj byli bardzo ważnymi ogniwami zespołu.

Polis zamiast Walaska

27-letni Polis od kilku lat był przymierzany do klubów pierwszoligowych. Nikt jednak nie odważył się, aby mu zaufać. Być może przypadek Daniela Kaczmarka, który rok temu był najlepszym Polakiem w drugiej lidze, a w tym nieźle spisywał się w pierwszej, skłonił Skrzydlewskiego do postawienia na młodszego żużlowca od Walaska.



Rynek transferowy w I lidze jest bardzo dynamiczny. Łodzianie rozmawiają praktycznie z każdym dostępnym zawodnikiem. Nie można nawet wykluczyć kolejnego zwrotu akcji. Jeśli głównemu sponsorowi klubu nie wypali pomysł z zatrudnieniem innych żużlowców, to zawsze może wrócić do rozmów z Walaskiem i Gapińskim.