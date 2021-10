43 lata temu próbowali przewidzieć, jak rozwinie się żużel. Trafili?

Temat wywołał użytkownik Twittera Adrian Guy Paul. Opublikował on zdjęcie strony ze wspomnianej publikacji. - Było wystarczająco marud w szalonych latach dwudziestych, którzy szydzili, że żużel nie przetrwa dziewięć dni, a co dopiero pięćdziesiąt lat. I chociaż ludzie za 50 lat być może będą latać w kosmos na weekend, zawsze znajdą się kibice chętni śledzić wyrównaną, sportową rywalizację pomiędzy zbalansowanymi - pisał Lanning we wstępie do artykułu.

Jaki przewidywania znalazły się w tekście?

Powstanie nowych żużlowych nacji i pojawienie się w finałach światowych (jednodniowe finały IMŚ, dziś zastąpione przez Grand Prix) zawodników z Afryki, krajów arabskich i najpewniej z Japonii.

Całkowita standaryzacja motocykli żużlowych, która spowoduje 100% nacisk na zawodników i rekompensaty oraz klasyfikacje związane z wagą.

Standaryzacja długości torów i nawierzchni i całkowite przejście do obiektów zamkniętych (np. hal) przed przełomem wieków.

Ogólnoświatowe transmisje telewizyjne i w ciągu najbliższych pięciu lat transmisje z USA i Australii w Wielkiej Brytanii.

Światowa Liga Klubowa, prawdopodobnie podzielone na dziesięć różnych sekcji.

Drastycznie polepszona opieka medyczna na wszystkich torach, żeby wyeliminować zgony. Równie oszałamiające ulepszenia w wyposażeniu zawodników jako równoległy środek ochronny.

W ciągu najbliższych 20 lat zachęcenie do uprawienia żużla kobiet, które będą w stanie rywalizować z mężczyznami.

Motocykle będą jedynie wyposażeniem sportowców - całkowicie znikną motocykle jako środek transportu drogowego.

Skomputeryzowane starty by zlikwidować lotne starty i zrywanie taśmy.

Rozwój ścigania młodzieży szkolnej z ogólnokrajowymi ligami młodzieżowymi organizowanymi z podziałem na regiony.

Mistrzostwa Świata rozgrywane co cztery lata, podobnie jak Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.

Ogólnoświatowe relacje z finałów światowych z bliska toru.

Z wyraźną poprawą w motocyklach, wprowadzenie wyścigów długodystansowych, być może ponad 50-okrążeniowych.

Żużel stanie się sportem olimpijskim.

Prawie niesłyszalne silniki spowodowane rozwojem tłumików.

Dużo trwalsze (autor stwierdził, że "wieczne") opony.

Zmniejszenie znaczenia nacji wschodnioeuropejskich pod kątem sportowym.

Ze znacznie polepszonym standardem życia i uniwersalnymi ubezpieczeniami społecznymi, powrót do żużla amatorskiego i jazdy dla zabawy.