42-latek zawstydził młodzieniaszków. Jedno zdjęcie robi furorę, to imponujące

U żużlowców w okolicach czterdziestki często dostrzegamy spadek formy . Niedawno zapytaliśmy w Wybrzeżu, jak do sezonu Krajowej Ligi Żużlowej przygotowuje się ich zeszłoroczny lider - Niels K. Iversen. Przedstawiciele klubu przekazali nam, że ich gwiazdor zawsze prowadzi się wzorowo i nie mają żadnych obaw o jego przygotowanie. Zdjęcie zamieszczone przez żużlowca kończy dyskusję. Iversen jak najbardziej poważnie traktuje jazdę na trzecim poziomie rozgrywkowym (nigdy wcześniej tam nie startował, ale nie lekceważy rywali). Punkty byłej gwiazdy z Grand Prix i PGE Ekstraligi będą Wybrzeżu niezwykle potrzebne. Najlepsze lata kariery duński weteran ma za sobą, natomiast w ostatnich czterech latach był mocnym ogniwem klubów Metalkas 2. Ekstraligi . Mimo to zanotował aż dwa spadki - w sezonie 2021 z Unią Tarnów (nękały go kontuzje) oraz w 2024 z Wybrzeżem Gdańsk.

Żużel. Wybrzeże Gdańsk spokojne o gwiazdę. Niels Kristian Iversen imponuje

Podpisując papiery - zarówno na Krajową Ligę Żużlową, jak i na Metalkas 2. Ekstraligę (Wybrzeże nie spadłoby, gdyby upadł Orzeł Łódź) - Iversen liczył, że przyjdzie mu nadal startować na zapleczu elity, ale jazda w niższej lidze go nie przeraża. Na wakacje do Tajlandii zabrał żonę Laurę oraz córkę. To nie jest tak, że żużlowiec nie wychodzi z siłowni. Na Instastory widzimy też zdjęcia z kolacji oraz Iversena podziwiającego widoki.



Najbardziej zaimponował jednak swoją sylwetką - przede wszystkim mięśniami brzucha. Duńczyk jest przykładem zawodnika, który - mimo upływu lat - nie rozmienia się na drobne, nie odcina kuponów od dawnej sławy, tylko nadal prezentuje bardzo solidny poziom sportowy.