4-krotny wicemistrz Polski wstaje z kolan, zastrzyk gotówki. Władze miasta tłumaczą

Kibice Wybrzeża Gdańsk obawiali się o przyszłość klubu po spadku z Metalkas 2. Ekstraligi. Po raz kolejny finansowanie zapewnił jednak właściciel Tadeusz Zdunek. Czterokrotny wicemistrz Polski może liczyć również na duże wsparcie ze strony władz miasta, co w ostatnich latach nie było normą. - Współpraca przebiega wzorowo - informuje Mariusz Kędzielski, dyrektor zarządzający klubem. Do remontu stadionu i szkolenia młodzieży, teraz Gdańsk dołożył pieniądze na promocję miasta w rozgrywkach Krajowej Ligi Żużlowej. Z naszych informacji wynika, że to kwota zbliżona do zeszłorocznej (blisko milion złotych). Na niedzielnym meczu z niemieckim Trans MF Landshut Devils ma pojawić się wiceprezydent Piotr Borawski.