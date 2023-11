30-latek z Włoch chce podbić polską ligę. W tym mu tata nie pomoże

Paco Castagna to włoski żużlowiec, który do tej pory znany był głównie z bycia synem Armando Castagni, najbardziej znanego zawodnika z tego kraju w nowożytnej historii żużla. W zasadzie co roku Paco chce na poważnie poszukać klubu w polskiej lidze, ale na razie nie miał w tych poszukiwaniach zbyt dużych sukcesów. Wątpliwe, by udało się także tym razem, bo kadry w wielu ośrodkach są już pozamykane.