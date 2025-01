3-krotny mistrz świata wprawił ich w osłupienie. Czegoś takiego jeszcze nie widzieli

Texom Stal świetnie rozegrała marketingowo powrót Nickiego Pedersena do ich klubu po kilkunastu latach. Niewiele brakowało, a do hitowego transferu w ogóle by nie doszło, ponieważ do samego końca w grze pozostawał PSŻ Poznań. Trzeba przyznać, że Duńczyk dał drużynie z Rzeszowa bardzo dużo. Słabe występy można policzyć na palcach jednej ręki, a wynikały one głównie z problemów zdrowotnych. 47-latek jest po ciężkich kontuzjach i zakończenie kariery to tylko kwestia czasu. Pod względem przygotowania sprzętowego pozostaje nadal jednym z najlepszych na świecie. Działacze Stali byli pod wrażeniem – czegoś takiego jeszcze nie widzieli.