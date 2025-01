25 tytułów na szali. Takiej rywalizacji już dawno nie było

Fogo Unia Leszno wypożyczyła Damiana Ratajczaka do Stelmet Falubazu Zielona Góra. Oznacza to, że klub z Leszna stracił lidera formacji młodzieżowej. Polonia za to zyskała Szymona Woźniaka, który w 2. Metalkas Ekstralidze powinien walczyć o miano najlepszego żużlowca ligi.