24-letni specjalista od złotych medali. Był o włos od paraliżu

Dominik Kubera przebojem wszedł w 2015 roku do PGE Ekstraligi, a w finale najlepszej ligi świata już wtedy pokazał, że ma papiery na jazdę. Wychowanek Unii Leszno zdobył wówczas 6 punktów, zwyciężając dwa wyścigi i zostawiając w pokonanym polu takich zawodników, jak Maciej Janowski czy Maksym Drabik. 2015 rok to także pierwszy złoty medal DMP Kubery, a kolejne dokładał w barwach Unii w latach 2017-2020.

Ostatnie dwa sezony to kolejne złote krążki dorzucone do pokaźnej już kolekcji. Tym razem w barwach Motoru Lublin.

- Świetnie smakuje ten medal. Jestem zadowolony i dumny, bo całym zespołem pojechaliśmy doskonałą fazę play-off. Zjednoczyliśmy się, wyciągaliśmy wnioski i byliśmy szybcy na torze. Osobiście czułem się fajnie na Stadionie Olimpijskim. Przede wszystkim byłem szybki, bardzo dobrze mi się startowało. Finał jest finałem i nerwy były tutaj większe. Przygotowanie do tego meczu było bardzo ważne - powiedział Dominik Kubera.

Był włos od paraliżu. Ten medal smakuje wyjątkowo

Każde złoto było inne, każde zdobywane w innych okolicznościach. Miałem trudny sezon, złamałem kręgosłup. Byłem o włos od tego, by być sparaliżowanym. Cieszę się z tego, że tu jestem i jadę tak, jak jadę

Zdaniem Dominika Kubery trudniej obronić tytuł, niż go zdobyć. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym sezonie ponownie lublinianie będą głównym faworytem do złotego medalu DMP.