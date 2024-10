23-latek z Polski stawia twarde warunki. Podpisze kontrakt życia

Jak Chomski dał słowo, to Miśkowiak nie musiał mieć gwarancji

Kiedy w tym roku Miśkowiak jeździł słabo, to kibice drapali się po głowie i zastanawiali, dlaczego trener nie wstawia za niego Palucha. Wiemy, że Stanisław Chomski nie robił tego, bo dla niego słowo jest droższe od pieniędzy. A Chomski umówił się z Miśkowiakiem, że niezależnie od wszystkiego będzie dawał mu szansę, będzie go budował.

Milion za podpis i 10 tysięcy za punkt to za mało

Gdy kilka dni temu Miśkowiak ogłosił, że zostaje w Stali na 2025, to przybijał piątkę z Chomskim. Umówił się na milion za podpis i 10 tysięcy za punkt, ale nie krył, że kluczowe jest dla niego to, że dalej będzie mógł pracować z trenerem, któremu ufa. Stal jednak zwolniła nagle Chomskiego i Miśkowiak zaczął opowiadać w mediach, że ma "mętlik w głowie i nie wie, co robić".

Przeciętny, ale rozchwytywany. O co tutaj chodzi?

Miśkowiak ma pole manewru, bo choć się dogadał, to niczego nie podpisał. Stal nie spłaciła wszystkich należności wobec zawodników, więc nie może zawierać prekontraktów na 2025. A inne kluby już ustawiły się w kolejce po Miśkowiaka. ZOOleszcz GKM Grudziądz, podobnie jak wcześniej, oferuje te same pieniądze, co Stal. O Miśkowiaka pyta także Krono-Plast Włókniarz Częstochowa, a niewykluczone, że za chwilę do gry włączy się też INNPRO ROW Rybnik.