22-letni milioner w drodze na szczyt. Niewielu miało tak dobrze

Pod koniec 2018 roku objawił się światu wielki, żużlowy talent. 16-letni Mateusz Cierniak w kapitalny sposób zadebiutował w lidze i od razu zwrócił na siebie uwagę. Oczywiście nie tylko samą postawą, ale też nazwiskiem, bo jego ojciec Mirosław także swoje na żużlu przejeździł. Mateusz błyskawicznie dołączył do czołówki światowej juniorów i zdobył to, co najcenniejsze, czyli mistrzostwo świata. Jego ojciec płakał ze szczęścia.

Reklama