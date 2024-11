22-letni milioner rozpycha się łokciami. Pomoc Zmarzlika się skończy

Milioner ma świetne warunki do rozwoju, obok ma również Zmarzlika

Cierniak, będąc młodzieżowcem, wygrał prawie wszystko, a po to, co najcenniejsze (indywidualne mistrzostwo świata juniorów), sięgnął dwukrotnie. Polak jest wspierany przez firmę Orlen i ma cieplarniane warunki do rozwoju, startując w najlepszym klubie PGE Ekstraligi. Choć może liczyć na spore gratyfikacje finansowe, to trzeba pamiętać, że żużlowiec to firma, w której niezbędne są wysokie inwestycje. Zawodnik musi sam o siebie zadbać.