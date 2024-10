21-latek sprawił ogromny zawód. W Motorze Lublin odetchnęli z ulgą

Fatalne statystyki łotewskiego talentu, zawiódł na całej linii

Łotysz do tej pory wziął udział w dziewięciu meczach, z czego w ośmiu z nich pokonał zaledwie dwóch rywali. Byli to Jack Holder oraz Kevin Małkiewicz. We Wrocławiu liczono, że Gusts może konkurować nawet z Bartłomiejem Kowalskim. W praktyce okazało się, że PGE Ekstraliga to dla niego za wysokie progi.