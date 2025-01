200 tysięcy w jeden wieczór, a UOKiK patrzy. Polską ligę czeka rewolucja

Wystarczyło, że zlikwidowano limity płac, by polski żużel wpadł w kłopoty . W październiku 2024 ebut.pl Stal Gorzów przyznała się do 13 milionów zadłużenia, a kilka innych klubów regulowało należności rzutem na taśmę.

UOKiK nałożył na Ekstraligę 5 milionów złotych kary

Prezesi klubów PGE Ekstraligi sondują Krzysztofa Cegielskiego

Jeśli teraz liderzy potrafią zarobić w jeden wieczór 100-150 tysięcy złotych, to przy nowym systemie wynagradzania kasowaliby ponad 200 tysięcy. Gdyby najskuteczniejszy w 2024 zawodnik ligi Artiom Łaguta miał płacone 15 tysięcy za punkt, to nawet bez kwoty za podpis zgarnąłby 3,8 miliona złotych. To bardzo dużo. A jakby do tego dodać nawet minimalną stawkę za podpis rzędu 200, 300 tysięcy (o takich się rozmawia), to Łaguta mógłby się pochwalić zarobkiem rzędu 4 milionów.