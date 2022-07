20 punktów w plecy, a trener się śmieje. O co tu chodzi?

Apator w Lublinie nie miał absolutnie niczego do powiedzenia. Od początku meczu gospodarze dominowali i najpewniej tylko wystawionym w biegach nominowanych młodzieżowcom Motoru, przyjezdni zawdzięczają to, że przekroczyli 30 punktów. Porażka była wkalkulowana, ale styl był wręcz żenujący.

- Ważne, że trener ma powody do zadowolenia. Lanie że aż wstyd, ale co tam. Kto by się martwił. Ja wiem, że ten mecz o niczym nie decydował, ale na litość boską, chociaż udawajmy że nam zależy - pisał pan Marcin. - Ja rozumiem uśmiech, jakiś miły gest. Ale Sawina był szczerze rozbawiony. Co najmniej tak, jakby ten mecz wygrał - dodał pan Krzysztof.