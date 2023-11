2 miliony wyrzucone w błoto. „Prezydent nie lubi sportu”

Wydawało się, że ta inwestycja przesądza sprawę. Bo jak ktoś wydał blisko 2 miliony na inwestycję, to logicznym następstwem tego wydawało się to, iż za tym pójdą pieniądze na rozkręcenie żużlowego interesu w Krakowie.

Dużo mówią, mało robią

O reaktywacji żużlowego klubu w Krakowie wciąż jednak dużo się mówi, ale to nie przekłada się na żadne konkrety. Za słowami nie idą czyny. - Miasto przygotowało stadion. Są bandy, jest nowy tor. Sporo pieniędzy zainwestowano. To się jednak na nic więcej nie przekłada, jak chodzi o drużynę - zauważa Krzysztof Cegielski, były żużlowiec, który miał ochotę reaktywować czarny sport w mieście.

- Najprościej byłoby powiedzieć, że taki mamy klimat. W istocie chodzi o to, że Kraków potrafi wydać miliony na jakieś duże eventy, ale ma problem ze wsparciem konkretnych drużyn. W przeszłości, przy okazji wyborów, do Krakowa przyjeżdżały gwiazdy na czele z Gollobem, a jak trzeba było pomóc Wandzie, to tej pomocy nie było - przypomina Cegielski.