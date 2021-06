2. Liga Żużlowa. Wolfe - SpecHouse PSŻ. Można wygrać bez juniorów? Można! Woelbert szalał na niemieckiej ziemi

Spotkanie tych ekip zapowiadano jako "mecz z podtekstami". Długo nie było wiadomo, czy Wolfe Wittstock w ogóle przystąpi do drugoligowych zmagań. Co ciekawe, to właśnie klub z Poznania dopiero w ostatniej chwili wydał zgodę na start tego zespołu w rozgrywkach. Dla "Wilków" była to inauguracja sezonu, z kolei poznaniacy rozgrywali już czwarte spotkanie (wcześniejszy bilans 1-0-2). Goście byli faworytem - ich skład w porównaniu z awizowanym składem uzupełniłi Robert Chmiel, Szymon Szwacher i Rafał Karczmarz. Ten ostatni zmienił Matiasa Nielsena.

Na debiut Kvecha muszą poczekać

Jan Kvech dołączy do Wolfe Wittstock, jednak najprawdopodobniej od następnej kolejki. W pierwszym meczu sezonu "Wilki" radziły sobie bez Czecha. Ich skład głównie opierał się na niemieckich żużlowcach wspartych Czechem Francem i Słoweńcem Ivaciciem. Pierwszą serię na swoją korzyść rozstrzygnięli miejscowi, lecz później zespół z Poznania odnalazł właściwe przełożenia i dopasował się do specyficznego toru. Mecz trzymał w napięciu do samego końca. SpecHouse PSŻ pokazał, że można wygrać na wyjeździe jadąc praktycznie bez juniorów - duet Kłosok - Szwacher zdobył zaledwie punkt z urzędu. Ciężar na swoje barki wzięli jednak seniorzy, z doskonale dysponowanym Kevinem Wolbertem na czele.

Reklama

Słabi obcokrajowcy gospodarzy. Fatalny upadek Mauera

Nie da się ukryć, że gospodarze liczyli na znacznie lepsze występy Josefa Franca i Matica Ivacicia. Obaj zawiedli oczekiwania, niemiecki klub zakontraktował ich po to, żeby byli ważnymi postaciami drużyny, a łącznie uzbierali tylko pięć "oczek" z bonusem. Słabo spisał się lokalny matador - Steven Mauer. Niemiec zawody zakończył jednak w szpitalu. W wyścigu czternastym uczestniczył w bardzo groźnie wyglądającym upadku. Popełnił błąd na wyjściu z drugiego łuku i spowodował upadek - zarówno swój, jak i Jonasa Seiferta-Salka. Duńczyk wstał o własnych siłach, mniej szczęścia niestety miał żużlowiec gospodarzy. Na uwagę zasługuje dobra postawa juniora Lukasa Baumanna.



Kluczem do wygranej przyjezdnych była dobra i równa jazda seniorów, choć Lars Skupień miał w tym spotkaniu sporego pecha.



WOLFE WITTSTOCK: 41

SPECHOUSE PSŻ POZNAŃ: 49

SPECHOUSE PSŻ POZNAŃ 49:

1. Robert Chmiel - 10+2 (2,2*,2*,1,3)

2. Rafał Karczmarz - 12 (0,3,3,3,3)

3. Jonas Seifert-Salk - 7+2 (1*,2*,2,1,1)

4. Lars Skupień - 5 (2,3,u,d)

5. Kevin Woelbert - 14+1 (3,3,3,3,2*)

6. Kacper Kłosok - 1 (1,0,0)

7. Szymon Szwacher - 0 (w,w,w)

WOLFE WITTSTOCK 41:

9. Max Dilger - 8+1 (3,2,1,2*,0)

10. Josef Franc - 2 (1,1,0,-)

11. Steven Mauer - 4+1 (0,1,1*,2,w)

12. Sandro Wasserman - 8 (2,0,2,3,1)

13. Matic Ivacic - 3+1 (1*,1,1,0,-)

14. Lukas Baumann - 12+1 (2*,3,3,2,2)

15. Erik Bachhuber - 4 (3,0,1)

Bieg po biegu:

1. Dilger, Chmiel, Seifert-Salk, Mauer - 3:3

2. Bachhuber, Baumann, Kłosok, Szwacher (w) - 5:1 (8:4)

3. Woelbert, Wasserman, Ivacic, Karczmarz - 3:3 (11:7)

4. Baumann, Skupień, Franc, Kłosok - 4:2 (15:9)

5. Skupień, Seifert-Salk, Mauer, Wassermann - 1:5 (16:14)

6. Karczmarz, Chmiel, Ivacic, Bachhuber - 1:5 (17:19)

7. Woelbert, Dilger, Franc, Szwacher (w) - 3:3 (20:22)

8. Baumann, Seifert-Salk, Ivacic, Skupień (u) - 4:2 (24:24)

9. Karczmarz, Chmiel, Dilger, Franc - 1:5 (25:29)

10. Woelbert, Wasserman, Mauer, Kłosok - 3:3 (28:32)

11. Wasserman, Dilger, Chmiel, Skupień (d) - 5:1 (33:33)

12. Karczmarz, Mauer, Bachhuber, Szwacher (w/2min - 3:3 (36:36)

13. Woelbert, Baumann, Seifert-Salk, Ivacic - 2:4 (38:40)

14. Chmiel, Baumann, Seifert-Salk, Mauer (w) - 2:4 (40:44)

15. Karczmarz, Woelbert, Wasserman, Dilger - 1:5 (41:49)

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź