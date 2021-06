​2. Liga Żużlowa. Stal - Kolejarz. Czy gospodarze zaskoczą faworyta?

Do niedzielnego obiadu będziemy mogli obserwować poczynania żużlowców 7R Stolaro Stali Rzeszów z OK Bedmet Kolejarzem Opole. Te zespoły zmierzą się na Podkarpaciu w samo południe. Faworytem są podopieczni menedżera Piotra Mikołajczaka, jednak gospodarze mają kim straszyć. Niedawno do drużyny Michała Widery dołączył Adrian Cyfer, który stracił miejsce w składzie Arged Malesy Ostrów i ma godnie zastąpić kontuzjowanego Andrieja Karpowa.

Wychowanek gorzowskiej Stali będzie wspierany przez dobrze znanych na drugoligowych torach: Adama Ellisa, Sama Mastersa oraz Huberta Łęgowika. Dwaj ostatni jeszcze w sezonie 2020 ścigali się dla zespołu z Opola. Pojedynek z poprzednim pracodawcą musi wywołać dodatkowe pokłady energii. Kilka punktów powinni dorzucić juniorzy, a także startujący z pozycji U24 Tim Soerensen.

Reklama

Czy to wystarczy do sprawienia niespodzianki i postawienia się ekipie bez słabych punktów? Opolanie nie chcą ryzykować, dlatego po raz kolejny skorzystają z "gościa" z Eltrox Włókniarza Częstochowa. Tym razem będą mieli do dyspozycji Bartłomieja Kowalskiego. Poza składem jest kontuzjowany Kacper Łobodziński, który w ostatnim meczu złamał łopatkę. Marcel Krzykowski to słabszy zawodnik, ale z pewnością da z siebie wszystko, by zapunktować przynajmniej w biegu młodzieżowym.

W Rzeszowie długo były problemy ze stadionem. Dopiero pod koniec maja został on doprowadzony do użytku. Klub nawet chwalił się postępami w swoich mediach społecznościowych. W PZM mieli jednak już serdecznie dosyć przekładania spotkań na własną rekę i przedłużającego się remontu stadionu. Na szczęście wszystko zakończyło się sukcesem i rzeszowianie w końcu zainaugurują sezon na własnym torze. Jak na razie mają na swoim koncie dwie porażki, a opolanie trzy zwycięstwa. Faworyt jest tylko jeden.

Awizowane składy na mecz 7R Stolaro Stal Rzeszów - OK Bedmet Kolejarz Opole:

7R Stolaro Stal Rzeszów: 9. Adam Ellis, 10. Adrian Cyfer, 11. Tim Soerensen, 12. Hubert Łęgowik, 13. Sam Masters, 14. Mateusz Majcher, 15. Dawid Rempała.

OK Bedmet Kolejarz Opole: 1. Oskar Polis, 2. Mads Hansen, 3. Andriej Kudriaszow, 4. Kamil Brzozowski, 5. Jacob Thorssell, 6. Bartłomiej Kowalski, 7. Marcel Krzykowski.

Początek meczu w niedzielę 6 czerwca o godzinie 12:00.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź