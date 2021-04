​2. Liga Żużlowa. Nasza ocena 7R Stolaro Stali Rzeszów. Dramat Karpowa skomplikował ich sytuację. Awans to "mission impossible"?

Andriej Karpow miał być liderem 7R Stolaro Stali Rzeszów. Ukrainiec we wtorek uczestniczył w groźnym wypadku na treningu i w ciężkim stanie leży w szpitalu. Dramat tego zawodnika skomplikował sytuację ekipy z Podkarpacia. Awans to "mission impossible", a co z play-offami?

PLUSY

Wzmocniona formacja seniorska. Rzeszowianie sezon 2020 zakończyli na czwartej pozycji w najniższej klasie rozgrywkowej. Było to jednak podyktowane słabością pozostałych dwóch ekip - Metaliki Recycling Kolejarza Rawicz, jak i Wolfe Wittstock niż świetnymi występami. Zespół z Podkarpacia w listopadzie został wzmocniony Andriejem Karpowem (we wtorek zaliczył groźny upadek na treningu w Grudziądzu i leży w szpitalu w ciężkim stanie), Samem Mastersem, Hubertem Łęgowikiem, Karolem Baranem oraz Timem Soerensenem. Zawodnicy, którzy opuścili Stal, wcale nie byli kozakami, z wyjątkiem zdolnego Patricka Hansena.

Doświadczenie. Karol Baran, Andriej Karpow, Kenneth Hansen, Dawid Stachyra - ci żużlowcy trzydzieste urodziny już dawno mają za sobą. Ten pierwszy w sierpniu będzie obchodził nawet czterdziestkę. Doświadczenia im z pewnością nie brakuje, jednak w tym miejscu należy zadać jedno ważne pytanie: Czy ich najlepsze sezony to już przeszłość? Wydaje się, że tak. Choć w 2. Lidze Żużlowej powinni w miarę skutecznie punktować.

Będzie rywalizacja. Jedenastu zawodników może występować na pięciu pozycjach seniorskich (wliczony został też zagraniczny junior Tim Soerensen). To oznacza walkę o miejsce w składzie. Zawodnicy będą zmotywowani do treningów. Michał Widera ma w kim wybierać.

MINUSY

Cały sezon bez Karpowa? U 34-letniego Ukraińca stwierdzono złamanie 9 żeber i odmę płucną. Podczas operacji zatamowano krwotok. Żużlowiec ma też problemy z łokciem. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Ciężko w tej chwili prognozować, ale wydaje się, że najgorsze już za nim. Jedno jest pewne - szybko nie wróci na tor. Powrót do ścigania w 2021 roku graniczy z cudem. Sezon bez lidera? 7R Stolaro Stal Rzeszów straci na wartości. Karpow w poprzednim sezonie wykręcił średnią biegową 2,340 i awansował z klubem z Krosna do eWinner 1. Ligi.

Trwa remont stadionu. Start sezonu na drugoligowych torach za pasem, a rzeszowianie nie mogą trenować na własnych śmieciach z powodu remontu stadionu. Był to główny powód wyjazdu zespołu na próbne jazdy do Grudziądza. Trener Michał Widera robi wszystko, by jak najlepiej przygotować swoich podopiecznych do inauguracji.

Juniorzy muszą jechać lepiej. Mateusz Majcher w poprzednich rozgrywkach miał przebłyski dobrej dyspozycji, ale średnia biegowa 0,850 w żadnym wypadku nie jest oszałamiająca. W kadrze są jeszcze Konrad Mikłoś i Jakub Stojanowski.

KLUCZOWY ZAWODNIK

Patryk Rolnicki. Opuszczał PGE Ekstraligę i schodził do najniższej klasy rozgrywkowej z wielkimi nadziejami. Miał być jednym z najlepszych polskich seniorów w lidze, ale nic z tego nie wyszło. To będzie ważny sezon dla 23-latka. Wciąż stać go na dobrą jazdę. Jeżeli dogada się ze sprzętem, to rzeszowianie będą mieli z niego dużo pociechy.

KOMENTARZ

Bez Karpowa awans 7R Stolaro Stali Rzeszów to "mission impossible". Bardziej realne są play-offy, jednak wyżej oceniane są zespoły z Daugavpils i Opola. Trzecie lub czwarte miejsce jest w zasięgu zespołu z Podkarpacia.

NASZ TYP

4. miejsce

Zdjęcie Andriej Karpow / Marcin Karczewski / Newspix