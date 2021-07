Starcie dwóch Kolejarzy zapowiadało się hitowo, jak na drugoligowe realia. Spotykały się bowiem dwie dotąd niepokonane drużyny. O ile w przypadku opolan, nikogo to nie zaskakiwało, o tyle mało kto spodziewał się tak skutecznego początku sezonu w wykonaniu ich sobotnich rywali. Wobec braku Jacoba Thorssella, wydawało się, że goście mogą nieco namieszać i w pierwszej części meczu tak właśnie było. Dobrze spisywali się juniorzy, zwłaszcza Damian Ratajczak, który coraz częściej pokazuje, że nieprzypadkowo obwołany go wielkim talentem. W zasadzie młodzieżowcy oraz Jaimon Lidsey powodowali, że do pewnego momentu rawiczanie dzielnie się trzymali. Wśród miejscowych zawodził z kolei Kamil Brzozowski, a nierówno jechał Mads Hansen.



Prawdziwe show robił jednak Bartłomiej Kowalski. Nie da się przejść obojętnie obok tego chłopaka, który marnuje się na rezerwie w PGE Ekstralidze, a ma potencjał, o jakim marzy wielu prezesów innych klubów. 19-latek jest ofiarą tego, że obok niego w Częstochowie są wcale nie mniej utalentowani Jakub Miśkowiak oraz Mateusz Świdnicki. Jeżdżąc gościnnie na torach drugoligowych, Kowalski robi jednak furorę i momentami wygląda, jak ktoś z innej galaktyki. Wielu rywali po prostu przerasta o klasę, a przy tym jedzie bardzo pewnie i nie zawodzi w najważniejszych momentach. Tego z kolei nie można powiedzieć o jego koledze z opolskiej pary młodzieżowej. Po paskudnym upadku w meczu z Lokomotivem Daugavpils, Kacper Łobodziński wyraźnie spuścił z tonu.





Lider się pobawił, a potem odjechał

W zasadzie w Opolu odbyły się dwa mecze w ciągu dwóch godzin. Pierwszy to był ten do ósmego biegu, a drugi to ten po nim. Od dziewiątej gonitwy OK Bedmet Kolejarz Opole włączył piąty albo i szósty bieg i było pozamiatane. Przegrywać zaczęła już nawet drugoligowa gwiazda, Jaimon Lidsey. Fatalnie jechał Damian Dróżdż, nie istniał Baliński. Co rusz, gospodarze powiększali przewagę. Biegi w większości rozstrzygały się już po pierwszym okrążeniu, choć goście starali się dzielnie walczyć. Dotyczy to zwłaszcza juniorów. Wydaje się, że najwięcej serca miał Krzysztof Sadurski, który po ukończeniu 16. roku życia przez Ratajczaka, stracił miejsce w składzie Fogo Unii Leszno, choć wcale nie jechał źle.



Należy przyznać, że drugoligowe starty bardzo pomagają młodym leszczynianom. Były obawy, że nawet w małym stopniu nie nawiążą oni do sukcesów Kubery czy Smektały, ale robią bardzo szybkie postępy. A pamiętajmy, że najstarszy z nich - Kacper Pludra - nie ma jeszcze nawet 19 lat. Na przeciwnym biegunie jest zaś zawodnik, który dla każdego z nich mógłby być ojcem. Damian Baliński nieuchronnie zbliża się do końca kariery. Ma bowiem problemy już nawet z punktowaniem na najniższym szczeblu.



OK Bedmet Kolejarz Opole 51

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz 39

OK Bedmet Kolejarz Opole:



9. Jacob Thorssell - ZZ

10. Oskar Polis 12+1 (2,3,2*,3,1,1)

11. Mads Hansen 11+2 (1*,1,2*,3,1,3)

12. Kamil Brzozowski 5+2 (1,0,2*,2*0)

13. Andriej Kudriaszow 13 (3,3,2,3,2,0)

14. Kacper Łobodziński 0 (w,0,0)

15. Bartłomiej Kowalski 10+1 (2,2*,3,3)



Metalika Recycling Kolejarz Rawicz:



1. Keynan Rew (0,0,-,-)

2. Damian Baliński 3 (0,1,w,2,-)

3. Jaimon Lidsey 15+1 (3,2*,3,1,3,3)

4. Szymon Szlauderbach 8+1 (2,3,1,0,2*)

5. Damian Dróżdż 2(2,0,0,0,-)

6. Krzysztof Sadurski 4+2 (1,1*,1,1*)

7. Damian Ratajczak 7 (3,1,1,0,2)



Bieg po biegu:



1. Lidsey, Polis, Hansen, Rew - 3:3

2. Ratajczak, Kowalski, Sadurski, Łobodziński (w) - 2:4 - 5:7

3. Kudriaszow, Dróżdż, Brzozowski, Baliński - 4:2 - 9:9

4. Polis, Szlauderbach, Sadurski, Łobodziński - 3:3 - 12:12

5. Szlauderbach, Lidsey, Hansen, Brzozowski - 1:5 - 13:17

6. Kudriaszow, Kowalski, Baliński, Rew - 5:1 - 18:18

7. Kowalski, Polis, Ratajczak, Dróżdż - 5:1 - 23:19

8. Lidsey, Kudriaszow, Szlauderbach, Łobodziński - 2:4 - 25:23

9. Polis, Hansen, Ratajczak, Baliński (w) - 5:1 - 30:24

10. Hansen, Brzozowski, Sadurski, Dróżdż - 5:1 - 35:25

11. Kudriaszow, Brzozowski, Lidsey, Szlauderbach - 5:1 - 40:26

12. Kowalski, Baliński, Hansen, Ratajczak - 4:2 - 44:28

13. Lidsey, Kudriaszow, Polis, Dróżdż - 3:3 - 47:31

14. Hansen, Ratajczak, Sadurski, Brzozowski - 3:3 - 50:34

15. Lidsey, Szlauderbach, Polis, Kudriaszow - 1:5 - 51:39

