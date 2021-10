2. Liga Żużlowa. Kolejarz - Devils. Przez rundę zasadniczą i półfinał przeszli jak burza, ale do awansu to nie wystarczyło!

Wynik pierwszego meczu (52:38 dla Diabłów) zwiastował wielkie emocje w rewanżu. Opolanie musieli rzucić się na ekipę z Landshut od samego początku i po dwóch biegach zmniejszyli stratę o sześć punktów. Podopieczni Sławomira Kryjoma po słabym starcie zdołali jednak dopasować się do toru i potrafili odpowiedzieć, przez co utrzymywali prowadzenie w dwumeczu. Po siedmiu wyścigach ta przewaga wynosiła osiem "oczek".



Kryjom w zanadrzu miał jeszcze do wykorzystania rezerwy taktyczne (było 24:18). Dodatkowe biegi dla Huckenbecka, i Berge stawiały Trans MF Landshut Devils w całkiem niezłym położeniu w kontekście całego dwumeczu. Opolanie z pewnością czuli, że awans wymyka im się z rąk. Zastępujący Nicka Skorję Huckenbeck jednak się przewrócił i pachniało kłopotami. Na wysokości zadania stanął jednak Dimitri Berge. Dwa wygrane przez Francuza biegi przybliżyły gości do awansu. Ważne punkty przywoził też młody Bloedorn.



Opolanom czegoś brakowało

Żeby OK Bedmet Kolejarz był w stanie odrobić 14-punktową stratę z nawiązką, musieli pojechać niemal wszyscy zawodnicy. Menedżer Piotr Mikołajczak mógł być zadowolony w zasadzie tylko z Madsa Hansena.. Mocy w silniku nie mieli Oskar Polis i Jacob Thorssell (obaj przebudzili się w czwartej serii). Szwed w swoim pierwszym starcie wjechał w taśmę (tydzień temu wykluczono go za dwa ostrzeżenia). Nierówni byli Andriej Kudriaszow i Mateusz Tonder.



Opolanie przez rundę zasadniczą - a także przez półfinał z Optibet Lokomotivem - przeszli jak burza. Przeszkoda o nazwie "Trans MF Landshut Devils" okazała się zbyt trudna i kluby z eWinner 1. Ligi za rok będą mierzyły się z Niemcami. W przypadku gospodarzy zapowiadało się pięknie, a skończyło się jak zwykle (bez awansu na pierwszoligowy szczebel).



Groźna kraksa, pechowy defekt

Czwarta seria nieco się przedłużyła, ponieważ w dwunastym wyścigu doszło do groźnej kraksy. Na motocyklu utrzymał się tylko Michael Haertel, a z nawierzchnią opolskiego owalu zapoznali się: Kowalski, Hillebrand i Hansen. Z powtórki sędzia wykluczył Haertla i wszystko wskazywało na to, że osamotniony młodzieżowiec z Niemiec jest skazany na pożarcie przez parę OK Bedmet Kolejarza. Tak się nie stało, bo zdefektował motocykl wicemistrza świata juniorów.



Ostatecznie wygrana 49:40 nie dała opolanom awansu.

OK BEDMET KOLEJARZ OPOLE 49:



TRANS MF LANDSHUT DEVILS 40:

WYNIKI:

OK BEDMET KOLEJARZ OPOLE:

9. Mateusz Tonder - 6 (1,3,2,0)

10. Jacob Thorssell - 7+2 (t,1,1*,2*,3)

11. Mads Hansen - 10 (3,3,2,d,2)

12. Andriej Kudriaszow - 8+2 (2,2*,0,3,1*)

13. Oskar Polis - 7+1 (1*,2,1,3,w)

14. Mateusz Świdnicki - 6 (3,1,2)

15. Bartłomiej Kowalski - 5+1 (2*,0,0,3)



TRANS MF LANDSHUT DEVILS:

1. Kai Huckenbeck - 7+1 (2,3,w,0,1*,1)

2. Michael Haertel - 1 (0,1,-,w)

3. Nick Skorja - 2 (0,1,-,1)

4. Dimitri Berge - 10+1 (2*,0,3,3,2,0)

5. Martin Smolinski - 13 (3,2,3,w,2,3)

6. Norick Bloedorn - 5 (1,3,1)

7. Marius Hillebrand - 2 (0,0,2)



BIEG PO BIEGU:

1. Hansen, Huckenbeck, Tonder, Skorja - 4:2

2. Świdnicki, Kowalski, Bloedorn, Hillebrand - 5:1 (9:3)

3. Smolinski, Kudriaszow, Polis, Haertel - 3:3 (12:6)

4. Bloedorn, Berge, Świdnicki, Kowalski, Thorssell - 1:5 (13:11)

5. Hansen, Kudriaszow, Skorja, Berge - 5:1 (18:12)

6. Huckenbeck, Polis, Haertel, Kowalski - 2:4 (20:16)

7. Tonder, Smolinski, Thorssell, Hillebrand - 4:2 (24:18)

8. Berge, Świdnicki, Polis, Huckenbeck (w) - 3:3 (27:21)

9. Berge, Tonder, Thorssell, Huckenbeck - 3:3 (30:24)

10. Smolinski, Hansen, Bloedorn, Kudriaszow - 2:4 (32:28)

11. Kudriaszow, Berge, Huckenbeck, Tonder - 3:3 (35:31)

12. Kowalski, Hillebrand, Hansen (d), Haertel (w) - 3:2 (38:33)

13. Polis, Thorssell, Smolinski, Skorja - 5:1 (43:34)

14. Thorssell, Smolinski, Huckenbeck, Polis (w) - 3:3 (46:37)

15. Smolinski, Hansen, Kudriaszow, Berge - 3:3 (49:40)